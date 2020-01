Il Barcellona cerca un attaccante: spunta il nome di Fernando Llorente

L’attaccante del Napoli potrebbe trasferirsi in Spagna

Fernando Llorente piace al Barcellona. Potrebbe essere in Spagna il futuro dell’attaccante del Napoli. Dopo essere stato acquistato, a parametro zero, a fine agosto, l’ex di Juventus e Tottenham potrebbe finire anticipatamente l’avventura in maglia azzurra.



Dopo il grave infortunio a Luis Suarez, il quale, resterà fuori per parecchi mesi, i catalani sono alla ricerca di un centravanti e l’obiettivo primario sembra essere Pierre-Emerick Aubameyang.



L’Arsenal però, non vuole lasciare partire il suo bomber. A questo punto, come rivela Mundo Deportivo, il club blaugrana ha messo nella lista dei desideri il 34 enne calciatore partenopeo e Olivier Giroud.



Llorente, dopo l’addio di Ancelotti, non sta trovando spazio con il neo tecnico Gennaro Gattuso e potrebbe cambiare aria. Mentre, il francese, corteggiato anche dall’Inter, accetterebbe volentieri la destinazione spagnola dato che l’operazione con i nerazzurri sembra non decollare.



