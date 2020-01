Hysaj bocciato da tutti i giornali: “Il fallo su Immobile è una follia! Prova sconcertante”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’unico neo della vittoria del Napoli in Coppa Italia contro la Lazio è la prestazione di Elseid Hysaj. Nei pochi minuti in cui è stato in campo, il terzino albanese ha causato un rigore per la Lazio (fallito poi da Immobile) e si è fatto espellere per un fallo scriteriato a nemmeno venti minuti dall’inizio della gara.

Nelle pagelle dei quotidiani Hysaj è l’unico ad essersi meritato una bocciatura, pesantissima.

La Gazzetta dello Sport commenta così la sua prova: “In undici minuti commette il fallo da rigore che gli costa l’ammonizione e stende Immobile, meritandosi l’espulsione” Voto 4,5.

“La sua ingiustificabile follia, costringe il Napoli a dover ridisegnare la partita. Scomposto e irrazionale, come il fallo sa rigore su Caicedo. Sciagurato”. Voto 4 per il Corriere dello Sport.

Il Mattino commenta così la prova dell’albanese: “Prova sconcertante, confuso e sbilanciato. Totalmente in bambola. Causa un rigore evitabilissimo su Caicedo. Stende Immobile quando la difesa aveva pienamente recuperato e si merita l’espulsione. In tilt” Voto 4.

