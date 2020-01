Graziani: “Con il pubblico è più facile, il Napoli è rimasto unito contro la squadra più in forma del momento”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla prestazione degli azzurri in Coppa Italia contro la Lazio. Le sue parole:

“Il pubblico, durante le partite, è importante: tutto diventa più semplice. Il risultato del Napoli contro la Lazio è importante: la squadra non si è disunita ed ha retto bene il campo durante la partita contro la squadra più in forma del momento. C’è stata anche un po’ di fortuna. Una rondine non fa primavera, bisogna aspettare per vedere se c’è stata la scintilla”.