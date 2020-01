La Gazzetta elogia Insigne: “Lorenzinho è tornato: ha segnato con un numero che non si vedeva da tempo”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Uno dei migliori in campo, se non il migliore in assoluto, della partita di ieri è stato Lorenzo Insigne. La Gazzetta dello Sport lo ha celebrato così nell’edizione odierna:

“Lorenzinho è tornato. La stella di Insigne è tornata a splendere, almeno per una sera. Il capitano del Napoli si inventa un numero che non si vedeva da tempo al San Paolo. Prende palla, accelera, punta Luiz Felipe, finta di rientrare sul destro e mette a sedere il brasiliano, entra nell’area piccola e anticipa l’uscita di Strakosha col destro. È il primo gol stagionale su azione per Insigne nel suo stadio”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI