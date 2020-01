FOTO – Napoli-Lazio, Lucas Leiva rincara la dose: hashtag polemico su Instagram

Il centrocampista chiede scusa all’ambiente laziale

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Uno dei protagonisti della gara di ieri, tra Napoli e Lazio, Lucas Leiva, alimenta la polemica su Instagram. Infatti, dopo l’espulsione ricevuta nel match, per aver mandato a quel paese l’arbitro, il calciatore ribadisce che quel fallo fischiato dall’arbitro Massa, su Zielinski, dove è stato anche ammonito (prima di essere espulso) non era fallo.



Un episodio decisivo. Il Napoli era in dieci e poteva rischiare il tracollo, ma con l’uscita dell’ex Liverpool, le due squadre si sono rimesse in parità numerica e gli azzurri hanno vinto la gara, passando il turno.



Il 33 enne ha inoltre, sempre attraverso questo post pubblicato, chiesto scusa all’ambiente biancoceleste, cercando di imparare da questo errore che ha commesso:

Mi dispiace per ieri, ma imparerò da questo episodio. #forzalazio #noneramaifallo”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI