FOTO E VIDEO – Milik spedisce la maglia al piccolo Mario: “Farò di tutto per trasformare le lacrime in sorrisi”

Aveva toccato tutti l’immagine del piccolo Mario, tifoso azzurro, in lacrime dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Da allora, Insigne gli ha mandato la sua maglia autografata con tanto di video-messaggio che ha spopolato sui social. C’è qualcuno, però, che ha fatto lo stesso.

Arkadiusz Milik ha spedito a casa di Mario la propria maglia autografata con un messaggio: “Mario, farò di tutto per trasformare le tue lacrime in sorrisi, forza Napoli sempre”. Firmato Arkadiusz Milik, campione di umanità. Le foto sono state postate dalla mamma di Mario, Carmela, sui social, insieme al video del piccolo gioioso per aver ricevuto la maglia.

