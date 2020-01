FOTO – Ciro Immobile sui social: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, forza Lazio”

Frase forte dell’attaccante della Lazio dopo la gara persa contro il Napoli in coppa Italia

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha già dimenticato il rigore sbagliato nella gara di ieri contro il Napoli e l’eliminazione della sua squadra dalla Coppa Italia.



L’attaccante biancoceleste va a testa alta e lo dimostra sui social, caricandosi per il prossimo match, ma soprattutto, non dando voce alle critiche che gli hanno riservato nelle ultime ore dopo la sconfitta e l’errore personale dal dischetto.

In particolare, la dedica sembra essere rivolta ad un tifoso giallorosso che in diretta radiofonica gli aveva augurato di rompersi un crociato.



Su Instagram, attraverso una storia, il bomber napoletano ha postato una foto di un Leone inferocito con tanto di frase:





“Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”.



