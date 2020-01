Demme promosso da tutti i quotidiani: “Mostra personalità, è il geometra della squadra”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il neo acquisto Diego Demme è arrivato a Napoli accompagnato da un alone di scetticismo, ma un passo alla volta, sta cercando di far ricredere tutti sulla sua abilità. Il centrocampista ex Lipsia si è messo in mostra nel corso della sfida con la Lazio. Ha mostrato tanta personalità, tanta grinta e tanta corsa. I quotidiani lo hanno promosso tutti a pieni voti.

“Non è Pirlo, ma si muove con intelligenza e non si risparmia in fase difensiva. Voto 6“ Scrive la Gazzetta dello Sport.

Il Corriere dello Sport invece lo definisce “Un ‘ringhio’ teutonico, morde anche l’erba. Fa da scudo alla retroguardia: si vede e si sente. Voto 7“.

Ulteriori elogi arrivano dalle pagine de Il Mattino: “Mostra personalità, gestisce con calma e raziocinio i palloni nel finale. Rallenta quando serve e fa da schermo davanti alla difesa. Voto 7“.

Tuttosport invece gli dedica queste parole: “Alla prima partita da titolare mostra di essere già diventato il geometra della squadra. Ci mette tanta quantità, oltre alla qualità. Voto 7“.

