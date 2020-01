Cavani, parla il padre: a giugno lascerà il PSG per l’Atletico

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A parlare è Luis Cavani, padre di Edinson Cavani, in esclusiva ai microfoni de El Chiringuito de jugones, famoso programma calcistico spagnolo, sul futuro del figlio che sembra essere sempre più lontano dall’ombra della Torre Eiffel. Dopo le varie voci di alcuni suoi battibecchi con Neymar negati poi dal giocatore brasiliano, il padre del Matador ammette che a giugno Edinson lascerà sicuramente la Francia.

Ad avvalorare questa tesi è anche l’esclusione del giocatore dalla lista dei convocati per la Coppa di Francia che il PSG giocherà stasera contro lo Stade de Reims, che sembra essere sempre più fuori dai piani di Leonardo. Tantissime, secondo quanto afferma Luis, le offerte per Cavani da molti campionati importanti come anche dall’Inghilterra e addirittura alcune dall’America.



“Su direttiva del PSG, non vogliono mandarlo fino a che non finisce la Champions. Hanno bisogno di lui per gli ottavi di finali, sono molto particolari”- commenta Luis Cavani-“ha molta voglia di andare via, perché credo che sia un giocatore che abbia bisogno di giocare e ad oggi gioca solo 3 o 6 minuti”.



Il padre non nasconde neanche l’interesse dell’Atlético Madrid per il Matador ammettendo di essere abbastanza lusingato dall’interesse del Cholo Simeone per suo figlio: “EL Cholo Simeone è un grande tecnico, tutti i giocatori lo rispettano”- aggiunge.



Anche il tecnico Leonardo conferma quanto detto dal padre secondo quanto riportato da Sky Sport: “Cavani vuole andare via. Ci ha chiesto di essere ceduto, al momento l’Atlético Madrid non ha fatto un’offerta congrua”.

Sul Matador c’era anche l’interesse del Napoli che però non ha mai avanzato un’offerta concreta per l’ex azzurro che con il club parigino ha vinto cinque campionati.