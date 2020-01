Carlo Alvino: “Koulibaly e Mertens non recuperano per la Juventus. Allan dovrebbe farcela”

Per il brasiliano Allan c’è leggero ottimismo

Koulibaly e Mertens saranno assenti contro la Juventus. Un fulmine a ciel sereno il post di Carlo Alvino, giornalista napoletano, il quale, anticipa delle brutte notizie in casa Napoli per il prossimo match, quello difficile e affascinante contro i bianconeri.



I due giocatori, indisponibili già da diverse settimane, non riusciranno ad essere presenti per questo match, nonostante ci fosse un po’ di ottimismo nell’ambiente e anche del tecnico Gennaro Gattuso.



Attraverso il post su Twitter, il giornalista però, è positivo per il recupero di un altro giocatore importante della rosa, Allan:



“Koulibaly e Mertens non recuperano per domenica. Dovrebbe farcela, invece, Allan”.



