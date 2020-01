Capuano: “Non sono sicuro che Politano andrà al Napoli, la sua prima scelta resta la Roma”

Capuano ha parlato del possibile arrivo di Politano

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione condotta da Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio24:

“Segnale per la stagione del Napoli che deve vivere di strappi emotivi. Partita certamente imperfetta, ma il Napoli ha messo in campo qualcosa che non si vedeva da settimane. Finalmente dopo freddo e rapporti difficili anche l’ambiente ha aiutato la riuscita di questa gara. Uno dei tratti che mi ha colpito in questa lunga crisi è l’incapacità di fare una prestazione di livello per più partite di fila. Questa prestazione l’abbiamo già vista con Inter e Lazio e poi è crollata con la Fiorentina, speriamo che almeno riuscirà a ripetersi nelle prossime sfide. Questione calcio-politica? Nessuna importanza. Non andrò a votare, Mihajlović ci vive lì, paga le tasse ed è legittimo che faccia il suo endorsement politico per chi preferisce. Tuttavia, ritengo che lo sport e la politica devono essere separati. Credo la Juventus venderà Bernardeschi alla Roma che perde Politano, ma non sono sicuro che quest’ultimo sia in uscita al Napoli, perché la sua preferenza resta la squadra capitolina. Il colpo più importante di questa sessione di mercato sarebbe restituire all’Inter la qualità in più che può rilanciare la corsa scudetto e quindi Eriksen può essere la giusta scossa”.