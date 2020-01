Tsimikas – Napoli, svelato un retroscena: era tutto fatto

Tsimikas-Napoli svelato un retroscena

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Tsimikas e sulla possibilità di vederlo a Napoli.

La Champions

Secondo il quotidiano era tutto praticamente già fatto per il trasferimento di Tsimikas al Napoli. Il greco ha più volte parlato di un gradimento netto nei confronti di Napoli ma più volte non se n’è poi fatto nulla vista la permanenza di Ghoulam e la possibilità concreta di non vedere i partenopei in Champions League l’anno prossimo.

Al momento la trattativa sembra essere bloccata, ma c’è tempo fino al 31 gennaio affinchè possa andare in porto.

