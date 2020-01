Situazione infermeria gravissima per il Napoli: Maksimovic l’unico pronto per la Juventus, gli azzurri su tre attaccanti

Maksimovic pronto per la Juventus

L’emergenza infortuni Napoli ha colpito completamente Gennaro Gattuso, che si è ritrovato a fare i conti non solo con una squadra che avesse delle difficoltà evidenti ma anche nello schierare calciatori in ruoli non propri.

Emergenza infortuni

L’edizione odierna di Repubblica scrive proprio in merito a questa situazione soffermandosi sull’infermeria azzurra dove continuano ad essere presenti: Koulibaly, Mertens, Maksimovic, Malcuit e Ghoulam.

Il serbo è l’unico in grado di poter recuperare per la super sfida contro la Juventus di Maurizio Sarri che sbarcherà al San Paolo da avversario.

La società azzurra sta inoltre provando a cercare sul mercato un attaccante vista la difficoltà di Mertens di rientrare in campo. I partenopei sono sulle tracce di Caputo, Petagna e Politano con quest’ultimo che rientrerebbe in uno scambio con Llorente.

