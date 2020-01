Romairone: “Il Napoli dovrà fare un grande lavoro per sistemare le cose”

L’ex collaboratore di Giuntoli parla della situazione complicata in casa azzurra

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Giancarlo Romairone, direttore sportivo ed ex collaboratore di Cristiano Giuntoli al Carpi e ha parlato della situazione attuale del Napoli.



Secondo il dirigente, la situazione della squadra azzurra è diventata complicatissima dopo l’ammutinamento dei giocatori e, secondo lui, solo un grande lavoro nei prossimi mesi può sistemare le cose.



“La situazione del Napoli è complicatissima, era esplosa dopo l’ammutinamento della squadra e anche il cambio di allenatore fa emergere queste problematiche nascoste, che solo un grande lavoro nei prossimi mesi potrà sistemare: il mercato attuale va letto in ottica della prossima stagione”.



