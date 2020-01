SKY – Napoli-Lazio, Ospina e Demme titolari: ballottaggio a centrocampo

Demme e Zielinski sicuri del posto, Fabian Ruiz no

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Questa sera, al San Paolo, il Napoli affronterà la Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri dovranno vincere per scacciare la crisi di questo periodo davvero nero.



Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Mertens e Allan. Cinque giocatori importanti, ma soprattutto che “gridano” emergenza nel reparto difensivo.



Secondo quanto rivela Francesco Modugno, giornalista Sky, il tecnico ha già deciso la formazione per affrontare i biancocelesti e ha un solo dubbio a centrocampo.



In porta ci sarà di nuovo Ospina. Linea a quattro con Hysaj, Manolas, Di Lorenzo di nuovo centrale e Mario Rui. Sulla mediana sicuri del posto Demme e Zielinski, con Lobotka che insidia Fabian. Questo è l’unico ballottaggio. In attacco Callejon, Milik e Insigne. Ancora panchina per Lozano.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI