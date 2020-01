Moggi attacca il Napoli: “Società incapace di intervenire, in passato si fece fuori mezza squadra”

L’ex dirigente ricorda l’esclusione degli ammutinati ai tempi di Ferlaino

Non le manda a dire Luciano Moggi. L’ex dirigente di Napoli e Juventus attacca la società campana per quanto sta succedendo in questo periodo, con la squadra che non riesce ad avere continuità di risultati e non riesce a risalire la china, soprattutto dopo l’ammutinamento dei calciatori lo scorso 5 novembre.



L’ex direttore generale dei partenopei ai tempi di Ferlaino, attraverso il suo editoriale sul giornale Libero, analizza proprio quando, anni fa, insieme all’ex presidente degli azzurri, mise fuori rosa gli ammutinati, compreso il capitano Bruscolotti e la squadra riprese a fare bene.



Ecco le sue parole:



“Il Napoli ha 23 punti in meno dell’anno scorso e Gattuso fa trapelare addirittura l’ipotesi di uno scollamento dello spogliatoio.



Sono dichiarazioni grave se vere e che potrebbero far intuire che anche la società è in difetto, perché incapace di intervenire. Basterebbe allora ricordare al club che in passato il presidente Ferlaino e il direttore generale (chi vi scrive) fecero fuori mezza squadra, compreso il capitano Bruscolotti, perché in attrito con il mister Bianchi.



Il Napoli, da quel momento, rivinse il campionato, conquistò la coppa Uefa, la coppa Italia e la Supercoppa. Ogni tanto occorre anche rinnovare: naturalmente basta saperlo fare”.



