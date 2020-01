Lazio, Diaconale: “Rispetto per il Napoli, ma verremo per vincere”

Il responsabile comunicazione dei biancocelesti parla a Radio Kiss Kiss

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Arturo Diaconale, responsabile Comunicazione della Lazio, avversaria del Napoli questa sera in Coppa Italia.



Il dirigente si augura che il periodo ottimo dei biancocelesti possa continuare, ma allo stesso tempo c’è rispetto per la squadra di Gennaro Gattuso che negli ultimi tempi ha giocato un’ottima gara proprio contro i capitolini dieci giorni fa.



Ecco le sue parole:



“E’ un momento positivo che naturalmente ci auguriamo che possa augurare. Sono convinto che la Lazio venga a Napoli avendo la consapevolezza che la Coppa Italia è tradizionalmente molto importante, anche con grande rispetto nei confronti del Napoli.



Il Napoli che ha giocato con noi è stato un ottimo Napoli, è una squadra che passa un momento di difficoltà ma che ha grandi giocatori e potenzialmente è una delle squadre principali di questo campionato. Grande rispetto e grande attenzione da parte della Lazio. Sono convinto che il Napoli abbia ottime motivazioni, farà una bella partita, poi ovviamente ognuno tifa per la propria squadra”.



