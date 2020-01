Insigne: “Da capitano ringrazio i tifosi, tornati a sostenerci. La partita di oggi deve essere per noi un inizio”

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Napoli-Lazio, terminata 1-0 al San Paolo:

“Sono più contento per il passaggio del turno che per il gol. Da capitano volevo ringraziare i tifosi, rientrati oggi dopo tanto tempo, hanno mantenuto la promessa di sostenerci. Così bisogna fare, soffrire insieme e sostenerci per uscire da questo momento.

Penso che abbiamo capito che errori stiamo commettendo, da ragazzi maturi stiamo cercando di venirne fuori. La partita di oggi deve essere un inizio per noi“.