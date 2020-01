Il Napoli è migliorato con Gattuso: dati e numeri degli ultimi 5 incontri

La squadra, con “Ringhio” in panchina, è maturata sotto alcuni punti di vista

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sembra paradossale, ma dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, la squadra è migliorata nettamente. È vero, con “Ringhio” alla guida tecnica, è arrivata solamente una vittoria in cinque gare (in campionato), ma i dati e i numeri degli ultimi match parlano chiaro: la formazione azzurra è migliorata.



Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, per palle giocate e possesso palla, negli ultimi 5 incontri, il Napoli è secondo solo alla Juventus e per le giocate utili alla Roma. Mentre, per la supremazia territoriale e possesso palla offensivo è primo, a guidare la classifica davanti a tutte.



La crescita del Napoli è evidente, anche vedendo le occasioni create: con 7,40 occasioni a partita, la rosa dei campani è dietro a Atalanta, Verona, Juve e Lazio.



In questo scatta il paradosso: se le occasioni create sono tante, quelle sfruttate sono quasi il nulla. Su 10 palle gol, il Napoli ne concretizza una, ovvero il 10%. Una statistica che sta influendo in una stagione negativa sotto questo punto di vista e non solo.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI