Dybala: “Gattuso? Un pazzo, ma ho tanti bei ricordi”

Il giocatore bianconero ricorda il periodo con l’attuale tecnico del Napoli

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha lasciato un’intervista a Otro e ha parlato anche di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, suo ex tecnico ai tempi di Palermo.



Poco tempo insieme, ma intenso. Infatti, la Joya, ricorda con affetto il mister calabrese avuto nel club siciliano per pochi mesi. Un tecnico duro e non dolcissimo, ma molto “vicino” ai suoi giocatori e in questo caso al numero 10 bianconero.



Ecco le sue parole:



“Gattuso? In Argentina diciamo sempre ‘Pazzo nel senso buono’. Quando arrivò in Sicilia mi aiutò molto anche se la cosa non durò tanto, ma ho tanti bellissimi ricordi. Magari non era sempre dolcissimo soprattutto durante gli allenamenti ma è fatto così”.



