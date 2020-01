Amrabat non ha ancora accettato il Napoli: azzurri indispettiti

Amrabat indispettisce gli azzurri

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive in merito alla situazione Amrabat. Il centrocampista dell’Hellas Verona non ha ancora trovato un accordo con il Napoli.

Amrabat-Napoli

Non è stato trovato un accordo con gli agenti del calciatore e la società azzurra. Motivo principale è stato il contratto non ritenuto idoneo. Al momento però la situazione è in stand-by e niente ancora è compromesso.

Il Napoli, così come il Verona è indispettito e mentre i gialloblu sperano che le cose vadano meglio per arrivare ad un’altra cessione, gli azzurri sembrano tutt’altro che disposti ad accontentare il calciatore.

Inter e Fiorentina al momento restano alla finestra ma pronti a scatenare una vera e propria asta per il marocchino.

