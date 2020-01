Allan nel mirino dell’Everton, Ancelotti pronto a riabbracciare il suo centrocampista

Ancelotti pronto a convincere Allan

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un interesse dell’Everton su Allan. Il calciatore brasiliano sarebbe pronto a riabbracciare Carlo Ancelotti.

Allan – Everton

Il tecnico di Reggiolo avrebbe chiesto alla società inglese di provare ad interessarsi per Allan, il centrocampista avrebbe anche altri ammiratori e la situazione in casa Napoli non è delle migliori.

Se negli ultimi giorni si parlava di rinnovo, in questi ultimi si sta cercando di montare un caso che però secondo i colleghi di Sky, non sembrerebbe esistere.

Ancelotti prova a convincere il suo ex calciatore, in un mercato sempre più fatto di colpi che non ti aspetti.

