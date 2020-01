Sciopero ultras, domani potrebbe arrivare la tregua

Sciopero ultras

Potrebbe finalmente risolversi il problema ultras, domani per il Napoli che quest’anno oltre a mancanza di risultati ha dovuto affrontare anche un clima incandescente e una diatriba venutasi a creare tra il tifo organizzato ed il club.

Sciopero Ultras

L’edizione odierna de “Il Mattino” scrive proprio in merito a questo problema che però potrebbe essere risolto nella giornata di domani quando gli azzurri si troveranno di fronte la Lazio di Simone Inzaghi.

C’è però un aspetto da non sottovalutare, sono stati già venduti oltre diecimila biglietti per quel settore, in curva B sono 6500 gli abbonati, e quindi tutto ciò rende difficile la presenza dei gruppi organizzati, tutti sprovvisti di abbonamento.

