Napoli Calcio Femminile, successo per 2-0 contro il Vittorio Veneto: le azzurre riprendono la corsa per la vetta della classifica

Napoli calcio femminile, successo contro il Vittorio Veneto

Bisognava tornare a vincere ed il Napoli Femminile lo ha fatto con autorevolezza. Due a zero contro il Vittorio Veneto e adesso testa già al prossimo match interno con il Cesena. Un successo, quello odierno, che la squadra ha dedicato a Giulia Risina, uscita in barella anzitempo per un problema al ginocchio al momento dell’esultanza del raddoppio.

Le ragazze di Marino hanno avuto ragione del Vittorio Veneto con un gol per tempo ed una prestazione intelligente. Dopo una partenza contratta, il Napoli Femminile ha alzato il ritmo e trovato il vantaggio con Beil al 38’: bella la staffilata di destro dell’ultima arrivata in casa azzurra. Nella ripresa le partenopee hanno messo sotto le avversarie da punto di vista atletico oltre che tattico ma hanno concretizzato solo su azione d’angolo quando Chatzinikolau, al settimo centro stagionale, ha deviato in porta il corner di Beil. Due a zero al 74’ e risultato in ghiacciaia: la corsa promozione continua.

