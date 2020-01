Modugno: “Allan? Ha svolto oggi gli esami strutturali, ha un risentimento all’anca. La sua annata non è positiva”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il giornalista di Sky, Francesco Modugno ha parlato ai microfoni di Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“L’emotività di questo momento può portare a delle analisi di pancia, non ragionate. Il Napoli ha vissuto dieci anni di ‘vacche grasse’, quando andava male arrivava terzo. Ha giocato con continuità le coppe europee e ha rifiutato offerte che molti avrebbero accettato. Allan? Oggi ha svolto gli esami strutturali, ha un risentimento all’anca. L’ho visto lasciare il centro sportivo di Castel Volturno per andare a fare gli esami nella clinica di cui si serve il Napoli, che è molto vicina al centro tecnico. L’annata di Allan non è positiva, se poi si aggiunge l’uscita dal campo dell’altra sera, si possono comprendere i problemi. Il Napoli ha dovuto rifare la preparazione atletica a metà stagione, ma se poi accusi la fatica perchè lavori due ore al giorno, la situazione diventa complicata”.

