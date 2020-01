SKY – Mertens non firma per altre squadre: vuole restare al Napoli! Dialogo aperto per il rinnovo

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Potrebbero arrivare buone notizie per il Napoli sulla questione dei rinnovi di contratto, con un giocatore in particolare che potrebbe presto trovare l’accordo con il club azzurro. Si tratta di Dries Mertens che, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, avrebbe espresso la volontà di continuare a giocare per la società partenopea. Ecco quanto evidenziato:

“C’è chi pensava ad un addio certo a fine stagione, in questi giorni di fatto Mertens potrebbe già firmare con un’altra squadra, ma non sarà così. Il giocatore continua a voler restare a Napoli. Arrivano segnali anche da parte del club per una sorta di pace, si stanno riparlando, il dialogo per un rinnovo di contratto è ancora aperto”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI