Juventus, Cuadrado salta l’allenamento per influenza. Nessuna frattura per Alex Sandro

“Juve in campo quest’oggi dopo la vittoria di ieri sul Parma. Ronaldo e compagni hanno iniziato a preparare la sfida di mercoledì nei quarti di Coppa Italia contro la Roma. Alex Sandro è stato sottoposto oggi presso il J|Medical a un controllo radiologico all’emicostato destro che ha escluso la presenza di fratture costali. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Cuadrado non ha partecipato alla seduta di allenamento odierna a causa di una leggera forma influenzale“.

Questo il comunicato della Juventus sull’allenamento odierno e sulle condizioni di Sandro e Cuadrado.