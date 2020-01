Il Mattino – Riunione flash negli spogliatoi, è stato Insigne a decidere di andare in ritiro

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

È stata una scelta della squadra, quella di andare inizialmente in ritiro (per poi cessarlo il giorno dopo). L’ha dichiarato Gattuso a caldo, immediatamente dopo la sconfitta con la Fiorentina. L’edizione odierna de Il Mattino scrive di come sia avvenuta la decisione.

Sarebbe stato Insigne, ancora in accappatoio dopo la partita e dopo una breve riunione con la squadra, a decidere per passare la notte a Castel Volturno. Un gesto da capitano, dunque, volto a ritrovare un’unità di squadra che palesemente manca.