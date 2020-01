Il Giornale – ADL pentito di aver scelto Gattuso, se Ancelotti fosse stato libero l’avrebbe richiamato

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna del quotidiano Il Giornale pone l’attenzione sulla testa di Aurelio De Laurentiis e i suoi possibili pensieri dopo la sconfitta con la Fiorentina. Secondo il giornale, ADL si sarebbe pentito amaramente di aver esonerato Ancelotti e infatti l’avrebbe richiamato volentieri in panchina se fosse stato a spasso.

Di Gattuso, invece, non è soddisfatto: ha impiegato un mese per capire ciò che Ancelotti aveva già capito, ovvero che il giocattolo era rotto dall’interno. Ora, De Laurentiis si pone un interrogativo: non è che, magari, la colpa di tutto ciò è del litigio sull’ammutinamento e sulle multe?