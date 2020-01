Fedele: “La società non conta più niente: il ritiro è durato 6 ore. Non hanno nemmeno il coraggio di dire la verità su Allan!”

79 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione Il bello del calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto Enrico Fedele. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

“Stiamo facendo ridere, l’Italia e non solo. La società dice che Allan non è convocato per infortunio, non ha nemmeno il coraggio di dire che è fuori per una decisione punitiva! Stiamo facendo ridere: i calciatori dopo sole sei ore di ritiro se ne sono andati! La società ormai non conta nulla, i calciatori non vogliono rimanere. I giocatori devono giocare per loro stessi, non per la maglia o la società, ma per la loro dignità. Sono sicuro che il Napoli domani vincerà”.

