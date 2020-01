De Maggio: “Gattuso uomo vero, squadra ha mollato. Guardo Buffon, nel Napoli chi ha la p***e di dirlo?”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Valter De Maggio, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato:

Gattuso uomo vero, ha detto cose pesanti. La colpa non è sua e non è neanche di Ancelotti. Questa squadra dopo Napoli-Atalanta ha visto che lo scudetto diventava una mission impossible, ha mollato, ha rifiutato il ritiro, non ha avuto il sostegno dei tifosi, è entrata in un vortice, ha paura e rischia il tracollo. Domani occorre una risposta forte.

Ma nel Napoli chi ha le palle per dire ‘qui si fa come diciamo noi’? Come Buffon, i Nedved, i Paratici, i Bonucci. Leggo di Petagna, ho paura! C’è bisogno di personalità per sopperire ai Reina-Albiol-Hamsik-Jorginho. Non chiedo tanti Modric, ma uno!