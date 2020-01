Caressa: “Crisi profondissima, classifica imbarazzante. Avete sentito Gattuso? Ha detto una cosa che mi è piaciuta”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Fabio Caressa, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club:

“Il Napoli è in un momento di crisi profondissima. Dopo l’addio di Carlo Ancelotti, la situazione di classifica è diventata imbarazzante. La Sampdoria è a cinque punti, il Lecce a soli otto. La situazione è davvero preoccupante. Il Napoli è alla metà dei punti dell’anno scorso.

Le squadre dietro non sono così lontane. Gattuso lo avete sentito? In queste ore, dopo l’ultima partita, ha detto una cosa che mi ha colpito: ha ricordato che, quando giocava lui, in campo dava tutto anche se non andava d’accordo con ogni compagno. La situazione nel Napoli è esplosiva, sennò l’allenatore non diceva certe cose. Gattuso le ha perse tutte tranne quella col Sassuolo”.