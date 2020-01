Bambino in lacrime per Napoli-Fiorentina: ecco le parole dei genitori

Le parole dei genitori del bambino

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Oltre alla sconfitta del Napoli, nella serata di sabato abbiamo assistito anche alle lacrime di un bambino per aver visto la propria squadra del cuore. Immagine che ha fatto il giro del web ed ecco che la mamma e il padre del piccolo tifoso hanno rilasciato una breve intervista ai colleghi de “Il Mattino”. Queste le parole:

La mamma

“Il giorno dopo era il suo onomastico, gli azzurri sfidavano una grande squadra e l’occasione era propizia per festeggiare. L’espressione di mio figlio? Tutto è accaduto così improvvisamente, già tutti i parenti ci avevano chiamato per avvisarci dell’inquadratura. Ho provato a rincuorarlo ma non è bastato. Mi ha detto: “Io e i miei compagni giochiamo meglio di questo Napoli”, non ho potuto fare altro che dargli ragione“.

Il padre

“Vedersi in foto gli ha fatto passare la rabbia. La delusione al secondo gol della viola è stata tantissima. Anche io sono rimasto sconfortato. Lui è super tifoso del Napoli e quando si va allo stadio è sempre un giorno speciale“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI