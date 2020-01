43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma martedì al San Paolo per il quarto di finale di Coppa Italia (ore 20.45).

La squadra ha svolto allenamento in palestra. Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Il gruppo lascerà il Training Center nel pomeriggio per rientrare domani mattina.

Fonte: SSC NAPOLI