Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Fiorentina.

Il mister è intervenuto su Allan, la sua sostituzione e la conseguente rabbia del calciatore azzurro:

“Allan? Non ci ho parlato ma so perchè è arrabbiato. Non è al massimo ma da il massimo in campo e negli allenamenti. Ci sta che possa essere deluso. Domani parleremo“.