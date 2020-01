CorrSport – Gattuso cambia il Napoli: contro la Lazio torna Meret e Di Lorenzo fa il terzino. Demme dal 1′

66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Sta per cambiare il Napoli, Rino Gattuso. Non nei risultati, almeno per ora, ma quanto meno negli uomini. Succederà già martedì, il 21, per la gara di Coppa Italia contro la Lazio. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, ci sono alcuni cambi di formazione all’orizzonte.

Tra i pali dovrebbe tornare Meret malgrado la prova positiva di Ospina. Di Lorenzo tornerà sulla sua fascia di competenza, i centrali saranno Luperto e Manolas mentre sulla sinistra agirà il rientrante Mario Rui, squalificato ieri. Mediana nuova, con Demme dal 1′ e ai suoi lati Allan e Zielinski.

Tridente, invece, confermato, con Callejon-Milik-Insigne più due tentazioni. Lozano e Mertens, infatti, scalpitano: il primo per ora sta giocando da subentrato, il secondo sta recuperando dopo l’infortunio all’adduttore.