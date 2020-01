Amin Younes in partenza, il Torino è su di lui ma prima deve liberarsi di Iago Falque

Amin Younes in partenza

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna di Tuttosport scrive in merito alla volontà da parte del Torino di accaparrarsi Amin Younes, calciatore tedesco in forza al Napoli che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio con la maglia azzurra.

Iaco blocca Younes

La formazione granata deve però prima liberarsi di Iago Falque, il calciatore spagnolo al momento blocca qualsiasi forma di trattativa, una volta ceduto la squadra di Mazzarri tenterà l’affondo decisivo per il calciatore partenopeo.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI