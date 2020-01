SKY – Ultime di formazione: In porta ci sarà Ospina, Di Lorenzo torna a destra. A centrocampo confermato Fabian regista

Ultimissime Napoli, le notizie sulla formazione

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando delle scelte di formazione di Gennaro Gattuso in vista del match tra il Napoli e la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato:

“Vedremo un Napoli condizionato nelle scelte da squalifiche ed infortuni, ma a detta di Gattuso ancora in crescita. Ha raccontato di aver recepito segnali positivi e di crescita, ci aspettiamo dunque un Napoli ancora migliore rispetto a quello visto contro Lazio e Perugia.

Di Lorenzo torna a destra, giocherà ancora Ospina. Lobotka e Demme sono convocati ma non sono ancora pronti per una gara cosi importante, quindi credo ancora Fabiàn al centro con Allan e Zielinski. In avanti Callejon, Milik ed Insigne”.

