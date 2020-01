33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Napoli-Fiorentina è terminata da pochi minuti. Per gli azzurri si tratta della quarta sconfitta consecutiva in casa. Il San Paolo sia per quanto mostrato ultimamente dagli azzurri e complici le polemiche sullo stadio ed il suo regolamento d’uso ha visto pochissimi tifosi recarsi a Fuorigrotta.

Sugli spalti infatti, erano presenti 22.219 spettatori per un incasso di 468.365,64 euro.