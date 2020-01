DALLA SPAGNA – Mertens lascerà il Napoli: ha già deciso la sua prossima squadra!

Mercato Napoli, Mertens avrebbe deciso di giocare per l’Atletico Madrid nella prossima stagione

MERCATO NAPOLI – Il calciomercato può regalare colpi di scena in qualsiasi momento, con tanti club alle prese con acquisti, cessioni e rinnovi di contratto.

Uno dei calciatori che potrebbe cambiare maglia nella prossima stagione è Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno. La possibilità di acquistare il belga a parametro zero sta attirando tanti club, soprattutto dall’estero.

E proprio in questo senso arriva dalla Spagna una notizia davvero importante. Infatti, secondo il portale iberico ‘El Gol Digital‘, Mertens avrebbe accettato la corte dell’Atletico Madrid al pari del connazionale Meunier, in scadenza con il Psg. Un doppio colpo per Simeone che la prossima stagione vuole rilanciare alla grande i ‘Colchoneros’.

