TV LUNA – Llorente molto apprezzato: Tottenham e Swansea l’hanno chiesto al Napoli

Calciomercato Napoli, interesse di tre club su Fernando Llorente

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il calciomercato è in piena attività, con tanti club pronti a chiudere acquisti e cessioni. Anche il Napoli lavora in uscita con un calciatore in particolare decisamente richiesto: Fernando Llorente.

L’attaccante spagnolo, arrivato da svincolato al Napoli in estate, non ha trovato moltissimo spazio e potrebbe così partire. Secondo quanto riferito dal giornalista di TV Luna, Carlo Alvino, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ben tre club hanno chiesto il centravanti. Si tratta di Tottenham, Swansea e anche un club spagnolo.

