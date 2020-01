SERIE A – La Lazio demolisce la Sampdoria, all’Olimpico finisce 5-1: tripletta di Immobile

Anticipo Serie A, la Lazio batte la Sampdoria all’Olimpico

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Gara senza storia all’Olimpico di Roma dove la Lazio ha demolito la Sampdoria nel primo anticipo del sabato della 20esima giornata di Serie A.

I biancocelesti si sono imposti per 5-1, grazie ad uno straordinario Ciro Immobile autore di una tripletta (2 gol su rigore, ndr), che così sale a 23 marcature in campionato. Le altre reti portano la firma di Caicedo e Bastos, mentre per i blucerchiati è andato a segno Linetty.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI