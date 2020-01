Iachini in conferenza: “Con la squadra c’è stata empatia immediata. Stiamo lavorando bene, si fa questo mestiere anche per rendere felici i tifosi”

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Giuseppe Iachini ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Fiorentina, terminata 0-2 al San Paolo:

“Oggi sapevamo poteva essere un a gara difficile, innanzitutto perchè il Napoli in casa voleva vincere. Noi siamo venuti qui con 24 ore in meno di recupero, perchè abbiamo giocato prima in Coppa Italia. Devo dire, però, che i ragazzi hanno dimostrato compattezza, organizzazione e atteggiamento giusto. C’è qualcosa da rivedere, ma abbiamo rischiato pochissimo perchè siamo stati bene sul campo dal punto di vista difensivo. Dal punto di vista offensivo avremmo dovuto abbassarci di più ma i ragazzi erano effettivamente molto stanchi.

Ho semplicemente lavorato sul campo lavorando sull’organizzazione di gioco in entrambe le fasi e ridando solidità una squadra che aveva preso troppi gol e ne faceva pochi. Sto vedendo che stiamo migliorando con dati importanti. Si sta lavorando mettendo in campo un atteggiamento e una mentalità diversi. I ragazzi hanno capito cosa cambiare e cosa volevo da loro. Ci stiamo rialzando, abbiamo fame di vittoria e vogliamo ancora scalare posizioni. Vogliamo regalare soddisfazioni a società e tifosi. Firenze è la mia seconda casa. Con i ragazzi siamo entrati immediatamente in empatia.

Si fa questo mestiere anche per rendere felici i tifosi, noi non vogliamo accontentarci ma lavoriamo sempre per fare gol, verticalizzare, occupare la metà campo avversaria e dare soddisfazione ai nostri sostenitori. Questo i ragazzi lo hanno capito.