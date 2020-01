Haaland fa impazzire il Borussia Dortmund: tripletta in 30 minuti che ribalta il risultato con l’Augusta!

Tripletta di Haaland all’esordio in Bundesliga con il Borussia Dormund

Esordio da sogno per Haaland con il Borussia Dortmund. L’attaccante ex Salisburgo, seguito dai maggiori club europei, ha infatti giocato per la prima volta con la maglia della sua nuova squadra. E di certo non lo dimenticherà.

Infatti ad inizio del secondo tempo il Dortmund era sotto per 3-1 contro l’Augusta. Poi l’ingresso di Haaland che ci ha messo soli 2 minuti per realizzare il suo primo gol in Bundesliga. Dopo 15 minuti aveva già realizzato una doppietta e nei minuti finali ha messo a segno anche il terzo gol.

Il risultato finale è stato di 3-5. Insomma, il Borussia Dortmund pare ci abbia visto giusto ancora una volta.

