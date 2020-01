Gattuso a Sky: “La squadra ha deciso di andare in ritiro. Altro che Champions League, bisogna essere onesti con noi stessi”

Gattuso ai microfoni di Sky Sport

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Fiorentina. Queste le sue parole:

Colpa mia

“Ho una grande responsabilità. Dobbiamo trovare delle soluzioni, la situazione non è per niente facile e me lo immaginavo. Credo che il mio staff ed io lavoreremo ancora di più“.

Champions League

“La Champions League? Credo che dobbiamo essere più sinceri con noi stessi, occorre guardarci alle spalle e risolvere il prima possibile i problemi“.

Ritiro

“La squadra ha deciso di andare in ritiro. Dobbiamo guardarci faccia a faccia e dirci cosa pensiamo. Ognuno deve dire cosa pensa dell’altro, bisogna aiutarsi l’un con l’altro“.

Multe

“Le multe? Mi piacerebbe dire che sia quello il problema, ma non è così. La questione non è solo tecnico tattica. Spesso un calciatore che ci punta viene portato fin dentro l’aria. Bisogna prepararsi e pensare“.

Squadra

“La squadra mi ascolta, ha voglia di seguire. Non credo che io possa però entrare nella testa dei ragazzi. Oggi tirare i pugni sul tavolo non serve a nulla. Dobbiamo farci un esame di coscienza, capire se non si vuole restare, se siamo arrabbiati per le multe, se si è perso l’entusiasmo. Bisogna essere bravi ad ascoltare ed essere sinceri“.