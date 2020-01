30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Brutto episodio nel corso di Lazio-Sampdoria. I tifosi biancocelesti hanno ironizzato infatti nei confronti di Zaniolo, infortunatosi domenica scorsa durante Roma-Juventus. “Zaniolo salta con noi”, è stato il coro lanciato dai sostenitori biancocelesti all’Olimpico. La risposta del calciatore non si è fatta attendere: “Inferiori”, ha scritto in una storia su Instagram come bordata ai tifosi laziali.