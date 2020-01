Chiesa: “Felicissimi per la partita fatta. Con Iachini c’è un rapporto stupendo, entrambi vogliamo riportare la Fiorentina in alto”

Chiesa nel post partita di Napoli-Fiorentina

Il centrocampista della Fiorentina, Federico Chiesa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

Rapporto con Iachini

“Il mister ci sta aiutando tanto. Oggi siamo tutti stanchi ma abbiamo fatto una grandissima gara. Vogliamo continuare così, anche nella prossima partita dobbiamo giocare in questo modo“.

“Io e Iachini ci siamo sin da subito trovati bene. Entrambi abbiamo parlato, abbiamo discusso e vogliamo riportare la Fiorentina in alto“.

Ruolo

“Seconda punta? Non so quale sia la mia posizione, so che devo farmi trovare sempre pronto. C’è tantissimo da fare“.

Castrovilli

“Castrovilli sta facendo un grandissimo campionato, è un valore aggiunto. Un grande amico ma un grandissimo calciatore. Vogliamo il bene della Fiorentina. Per l’Europeo in bocca al lupo a Zaniolo“.