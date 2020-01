Rrahmani è arrivato a Villa Stuart

Rrhamani è appena arrivato a Villa Stuart, il difensore del Kosovo svolgerà le visite mediche e subito dopo firmerà il contratto che lo legherà al Napoli per cinque anni.

I colleghi di Tuttomercatoweb hanno immortalato il video del suo arrivo nella clinica in cui svolgerà le visite. Prime foto dunque per il nuovo arrivo in casa Napoli che resterà però fino a giugno al Verona.

ECCO IL VIDEO DEL SUO ARRIVO: