Rrahmani-Napoli, oggi le visite mediche! Nel frattempo si complica la pista Amrabat

Rrahmani in arrivo, complicata la pista Amrabat

I colleghi de Il Mattino hanno fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e il Verona per Rrahmani. L’accordo tra le compagini è stato raggiunto a 12 milioni di euro per il difensore che resterà in gialloblu fino a giugno. In giornata effettuerà le visite mediche a Villa Stuart per poi firmare un quinquennale da 1.5 milioni l’anno.

L’affare Rrahmani può rivelarsi un grande colpo per il futuro, il difensore sta disputando un’ottima stagione. Discorso delicato invece per Amrabat, pare che la trattativa stia subendo delle complicazioni soprattutto a causa dell’inserimento di Inter e Fiorentina interessate al giocatore.