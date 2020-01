Rai – L’Inter potrebbe tornare sullo scambio Politano-Llorente

26 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Lo scambio Politano-Spinazzola ha subito una brusca battuta d’arresto. Inter e Roma, a quanto pare, non hanno raggiunto un accordo sull’ingaggio dei due giocatori.

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni RAI per fornire nuovi aggiornamenti circa la questione. Stando a quanto dichiarato da Venerato, infatti, se lo scambio dovesse saltare definitivamente, l’Inter potrebbe riprovarci per lo scambio con il Napoli tra Politano e Llorente: in quel caso, la pista Giroud sarebbe da escludere.